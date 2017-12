Senator tror på ny vindfredning til Vestas i skattereform

Ifølge udtalelser af en republikansk senator i USA tyder det på, at vindenergi i det store hele også bliver afskærmet fra den ellers negative påvirkning fra introduktionen af den nye Beat-skat. Beat, som står for Base Erosion Anti-Abuse Tax, ville i den oprindelige form, som lå i Senatets forslag til en skattereform, udhule den skatterabat, som multinationale banker kunne opnå gennem PTC-ordningen ved investeringer i vedvarende energiprojekter.Imidlertid er der indgået et kompromis, som tillader investorer at bibeholde det meste - men ikke hele værdien af disse skatterabatter. Sådan lyder det fra den republikanske senator John Thune i et interview med Bloomberg News publiceret kl. 18 dansk tid torsdag.- Det er en løsning, som jeg tror, at alle i sidste ende kan leve med og vil gøre det muligt for disse skatterabatter, som er blevet brugt til at finansiere disse projekter, at fortsætte med et blive brugt til disse projekter.- Vi ville sikre os, at vindmølleindustrien, for eksempel, ikke blev ugunstigt påvirket, siger John Thune. Han fortæller endvidere, at kompromisset mellem de to kamre i Kongressen om en skattereform også vil bibeholde den udfasning af PTC-ordningen, som blev vedtaget tilbage i 2015.Her havde forslaget fra Repræsentanternes Hus i første omgang elles lagt op til en kraftig forringelse af den nedtrapningsordning.Allerede sent onsdag aften kom det frem, at den del af det imidlertid var blevet fritaget i skattekompromisset mellem politikerne i Repræsentanternes Hus og Senatet, mens udtalelserne fra John Thune måske kan berolige investorerne i forhold til Beat-skatten.Vestas-aktien tordnede torsdag i vejret med 7,1 pct., efter nyheden om, at PTC-ordningen tilsyneladende får lov til at blive nedtrappet som oprindeligt aftalt, mens kursen fredag ved 10-tiden er gået ca. 1 pct. tilbage./ritzau/FINANS