Hennes & Mauritz får store kursklø fredag, efter tøjkæden er kommet med svage salgstal for fjerde kvartal og har varslet butikslukninger og også færre åbninger af nye butikker.



Aktien bakker efter godt tre kvarters handel med 12,5 pct. til 175 svenske kr. Det giver et hak i selskabets markedsværdi til en værdi af 41 mia. svenske kr., så den samlede værdi er reduceret til knap 290 mia. svenske kr.



Tøjkoncernen havde i fjerde kvartal af 2017 en nettoomsætning på 50,4 mia. svenske kr., hvilket er en tilbagegang på 4 pct. i forhold til samme kvartal året før.



Ifølge Bloomberg News var der ventet en omsætning på 53,9 mia. svenske kr. blandt analytikerne.



"H&M-gruppen fortsatte med at vokse i dette år, men væksten var dæmpet af, at salgsudviklingen i fjerde kvartal var signifikant under selskabets egne forventninger," skriver H&M.



I lokal valuta faldt tøjkoncernens omsætning med 2 pct. i kvartalet mod en ventet stigning på 4,9 pct. ifølge SME Direkt.



H&M oplyser i øvrigt, at det vil udvide sit samarbejde med den kinesiske handelsplatform Alibaba og sælge flere af selskabets mærker på handelsplatformen Tmall.



"Vi har endnu ikke talt med selskabet her til morgen, men givet dagens nyhedsflow forudser vi, at konsensusestimaterne til indtjeningen vil falde over en bred kam og bekymringer over bruttomarginen så vel som lagerniveauerne," skriver Morgan Stanley i et notat.



