Ryanair-topchef overvejer anerkendelse af fagforeninger: "Vil være en signifikant ændring"

Det irsk-baserede flyselskab Ryanair siger, at man nu overvejer at anerkende piloters fagforeninger.



"At anerkende fagforeninger vil være en signifikant ændring for Ryanair. Men vi har leveret radikale ændringer før," siger selskabets topchef, Michael O'Leary i en udtalelse ifølge nyhedsbureauet Reuters.



Med udtalelsen kommer Ryanair de piloter i møde, der har varslet strejke.



Flyselskabet håber, at meldingen vil mildne piloterne.



Ifølge nyhedsbureauet AFP har Ryanair inviteret fagforeninger til en snak i Italien, Storbritannien, Tyskland, Spanien og Portugal.



Fredag har piloter i Italien varslet, at de vil strejke. En strejke som Ryanair frygter vil sprede sig og påvirke juleflytrafikken.



"Juleflyene er meget vigtige for vores kunder, og vi ønsker at fjerne enhver tvivl om, at de vil blive forhindret på grund af piloters aktioner," siger Michael O'Leary.



Ryanair er kritiseret for ikke at have overenskomster for medarbejderne og for at tilbyde dårlige forhold for de ansatte.



