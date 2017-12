H&M sætter fart på butikslukninger - aktien i stort drop

Efterårssalget er ikke gået lige så godt som sidste år i de butikker, der er ejet af svenske H&M Group. Morgenens regnskab sender aktien ned med 13 pct.



Tøjkoncernen ejer foruden H&M blandt andet også ejer kæderne Cos, Monki og Cheap Monday. Fredag har den svenske tøjgigant fremlagt salgstal for perioden fra september til og med november.



Her faldt omsætningen med fire procent. Den udgjorde 58,5 milliarder svenske kroner.



- H&M-brandets onlinesalg og salget af gruppens andre brands fortsætter med at udvikle sig positivt.



- Men kvartalet var svagt for H&M-brandets fysiske butikker, hedder det i en pressemeddelelse om salgstallene.



H&M-koncernens administrerende direktør, Karl-Johan Persson noterer sig, at markedssituationen for detailbutikkerne fortsat er "udfordret". Færre mennesker besøger simpelthen butikkerne.



Derfor annoncerer han nu, at selskabet vil sætte ekstra fart på processen med at trimme det eksisterende butiksnet og integrere den fysiske og digitale forretning. Der skal lukkes flere fysiske butikker og åbnes færre nye.



Samtidig vil H&M-tøjet fra og med det kommende forår også kunne købes på den kinesiske e-handelsplatform Tmall, der ejes af Alibaba og har en halv milliard kinesiske brugere.



H&M-koncernen sælger allerede nu for 11 milliarder svenske kroner i Kina årligt.



Det endelige regnskab for fjerde kvartal af det forskudte regnskabsår 2016/17 offentliggøres først 31. januar.



/ritzau/