Novo-ejer kaster trecifret millionbeløb i storstilet bioteksats

Novo Nordisk Fonden sender 392 mio. kr. efter et nyt center, der skal udvikle og modne de bedste forskningsprojekter i life science-sektoren, så de bliver succesfulde nok til selv at tiltrække finansiering.



Det skriver fonden i en pressemeddelelse.



Novo Nordisk Fonden problematiserer, at dansk life science-forskning har et højt internationalt niveau, men at mange forskningsideer og resultater strander, fordi der mangler udviklingsfaciliteter, erfarne personer og adgang til risikovillig kapital.



Det nye center kommer til at hedde BioInnovation Institute, og det kommer til at ligge i København.



"Formålet er at støtte innovative iværksættere og talentfulde forskere i videreudviklingen af forskningsprojekter til nye løsninger, der har et potentiale til at bekæmpe sygdomme, forbedre sundhed eller bevare naturens ressourcer til gavn for den enkelte og for samfundet," siger Sten Scheibye, bestyrelsesformand i Novo Nordisk Fonden i pressemeddelelsen.



De 392 mio. kr. er til selve etableringsfasen på tre år, men der er tale om en langsigtet satsning på 10 år.



"Vi håber at kunne markere Danmark som et stærkt nordeuropæisk kraftcenter for modning af life science-forskning og start-ups, så investorer fra ind- og udland vil se dansk life science som et attraktivt område at investere i. Derved kan løsningerne blive til gavn for alle og på sigt skabe nye virksomheder og arbejdspladser," siger Sten Scheibye.