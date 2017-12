H+H, der producerer porebeton, køber Heidelbergcements tysk-schweiziske afdeling inden for kalciumsilikat til en værdi af 818 mio. kr.



Købet forventes at gå igennem i løbet af første kvartal næste år, og betalingen vil ske kontant, fremgår det af en meddelelse fra H+H.



Med købet øger H+H sin omsætning med 500 mio. kr. og sit driftsoverskud (EBITDA) med 100 mio. kr., samtidig med at virksomheden bliver Europas næststørste producent af kalciumsilikatenheder.



"Dette er uden tvivl et transformerende opkøb. Den vil styrke vores tilstedeværelse i Tyskland, udvide vores produkttilbud og supplere vores nyligt erhvervede kalciumsilikatforretning i Polen," udtaler Michael T. Andersen, administrerende direktør hos H+H, i meddelelsen.



I forbindelse med handlen er Danske Bank trådt til for at finansiere transaktionen. Henover det næste år vil H+H evaluere forskellige finansieringskilder for at opretholde "en fornuftig kapitalstruktur".



/ritzau/FINANS