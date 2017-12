Teva: Kåre Schultz fyrer 14.000 ansatte og dropper udbytte

Det israelske medicinalselskab Teva kæmper med høj gæld og svigtende indtjening, og ledelsen sætter nu en stor spareplan i søen, der betyder 14.000 fyringer og et farvel til aktionærernes udbytte.



Det oplyser selskabet i en meddelelse.



Spareplanen betyder, at Teva fyrer mere end hver fjerde medarbejder, og besparelserne skal mindske omkostningerne med 3 mia. dollar i 2019 fra de nuværende omkring 16 mia. dollar.



En del af planen er også, at der ikke bliver udbetalt bonusser for 2017, hvilket hænger sammen med, at selskabets resultater har været væsentligt ringere, end der var lagt op til i starten af året.



Teva fik i november den tidligere Lundbeck-chef Kåre Schultz som administrerende direktør, og det har været fremme i flere medier, at han ville stå i spidsen for store besparelser.



- I dag lancerer vi en omfattende restruktureringsplan, som er afgørende for at genoprette vores finansielle sikkerhed og stabilisere vores forretning.



- Vi gennemfører tiltag med det samme for at reducere vores omkostningsbase og blive et mere effektivt og rentabelt selskab, siger Kåre Schultz i en meddelelse.



Teva, der er verdens største producent af kopimedicin, vil blandt andet lukke ned for en markant del af sine forsknings- og udviklingsaktiviteter, skabe en enklere organisation og lukke en række kontorer på tværs af hele verden.



Selskabet forventer at gennemføre de fleste tiltag i 2018, og det vil føre til engangsomkostninger på omkring 700 mio. dollar næste år.



På aktiemarkedet bliver spareplanen modtaget positivt, da Teva-aktien stiger med omkring 8 pct. i det amerikanske formarked.



/ritzau/FINANS