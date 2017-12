Vestas til tops i C20 efter USA-rygter: "Det har aldrig været mere oplagt at spekulere i udfald"

Eksklusivt for kunder

Hvis Trumps skattereform fritager vindmarkedet for forringelser, så vil det være rigtig gode nyheder for Vestas.



Sådan lyder det fra Jacob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank.



"Så er en stor del af usikkerheden for Vestas jo afværget," siger han.



Meldingen...