Mio. kr. Q3 2017/18 Q3 2016/17 9M 2017/2018 9M 2016/2017 FY 2016/17 Investeringsindtægter -6,3 10,3 20,0 17,5 44,4 EBIT -6,8 9,8 18,5 15,5 41,8 Resultat før skat -7,0 9,6 18,2 15,0 41,4

Pct. p.a. Ved Q3 2017/18 Før Q3 2017/18 Langsigtet afkast af egenkapitalen 8-9 8-9

Scandinavian Private Equity (Speas) tror stadig på sine langsigtede forventninger, selv om resultaterne i årets tredje kvartal er gået tilbage.På toplinjen er investeringsindtægterne endt med et minus på 6,3 mio. kr. mod et plus på 10,3 mio. kr. i samme kvartal året før. Det har på bundlinjen bidraget til et underskud på 7,0 mio. kr. mod et overskud på 9,6 mio. kr. i den tilsvarende periode året forinden."Speas har i tredje kvartal haft et resultat af investeringer i private equity fonde på minus 6,3 mio. kr., inklusive en negativ valutakursregulering på 2,0 mio. kr. Resultatet svarer til minus 2,1 pct. af periodens gennemsnitlige investering i private equity fonde," skriver selskabet i regnskabet.Trods tilbagegangen er Speas' resultater for det foreløbige regnskabsår bedre end i den tilsvarende periode året før, blandt andet med en stigning i resultatet før skat til 18,2 mio. kr. fra 15,0 mio. kr.Speas fastholder forventningerne om at generere et langsigtet afkast af egenkapitalen på 8-9 pct. årligt.Tabel for Scandinavian Private Equity (SPEAS) regnskab for tredje kvartal 2017/18:Scandinavian Private Equitys (SPEAS) forventninger til regnskabsåret 2017/18:/ritzau/FINANS