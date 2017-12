GN Hearing æder igen markedsandele hos veteraner med nyt topprodukt

Danske GN Hearing havde stor fremgang i sin markedsandel hos den offentlige amerikanske salgskanal, Veterans Affairs (VA), der tilpasser høreapparater til militærveteraner, i november.



Det sker, efter at selskabet har fået sit trådløse topprodukt, Resound Linx 3D, med i VA-kontrakten per 1. november, og det har altså umiddelbart givet omgående effekt.



GN Hearings markedsandel - målt på antal solgte enheder - steg i november til 21,7 pct. fra 19,6 pct. i oktober, viser nye tal fra VA.



Det er særligt på bekostning af verdens største høreapparatproducent, schweiziske Sonova, der også er klar markedsleder hos VA, at GN Hearing er gået frem. Sonovas markedsandel faldt således i november til 42,0 pct. fra 43,2 pct. måneden før.



William Demant Holdings markedsandel gennem hovedbrandet Oticon faldt i årets 11. måned marginalt til 12,9 pct. fra 13,0 pct. måneden før. William Demants markedsandel er ligeledes gået stort frem, siden selskabet i november sidste år lancerede sit topprodukt, Oticon Opn, hos VA.



Den sidste danske aktør på høreapparatmarkedet, det privatejede Widex, havde det omvendt fortsat svært i november, hvor markedsandelen hos VA faldt til 1,6 pct. fra 1,9 pct. i oktober.



GN Hearing er den næststørste spiller hos VA efter Sonova, og derefter følger amerikanske Starkey, mens William Demant er nummer fire. Den sidste aktør i kontrakten er EQT-ejede Sivantos, det tidligere Siemens Audiology, der i november havde en markedsandel på 7,1 pct.



