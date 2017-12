Pressede teleselskaber vil tjene penge på at sælge kundedata

Relateret indhold Artikler

Priskrig på mobilmarkedet og færre kunder til tv-pakker sætter de store teleselskaber under så hårdt pres, at de kaster sig over nye forretningsområder. Det skriver Jyllands-Postens erhvervsmedie Finans.



De tre telegiganter TDC, Telenor og Telia udforsker mulighederne for at sælge oplysninger om kunderne videre til andre virksomheder.



Sådanne data over danskernes bevægelsesmønstre og adfærd har værdi for blandt andet butikker og forsikringsselskaber.



"Teleselskaberne sidder på store mængder af data og er vant til at analysere dem nøje," siger director i Deloitte Frederik Behnk, der blandt andet følger teleområdet, til Finans.



"Hvis de formår at sælge deres viden og datamængder til andre virksomheder, ligger der et vækstmarked foran dem. Det kan vi se med Google og Facebook, der er vokset eksplosivt på netop den forretningsmodel," tilføjer han.



Landets næststørste teleselskab, Telenor, har gjort data og algoritmer til en central del af selskabets vækststrategi.



De første skridt blev taget, da Telenor for to uger siden lancerede appen "Kør godt" i samarbejde med Nem Forsikring.



Her har Telenor udviklet en algoritme, der måler og vurderer brugernes kørsel og deraf fastsætter en pris på en bilforsikring. Teleselskabet får så en bid af kagen for hver forsikring, der bliver solgt gennem appen.



"Vores mål på længere sigt er, at 10 procent af den samlede forretning skal komme fra nye områder, hvor vi i stil med "Kør godt-appen" sælger vores avancerede dataanalyser," siger Telenors markedsdirektør, Lars Thomsen, til Finans.



"Alt fra detail til forsikringsselskaber efterspørger data om forbrugerne, som vi er eksperter på," tilføjer han.



Ifølge Frederik Behnk er teleselskaberne nødt til at finde nye markeder.



"Telemarkedet er under hårdt prispres, så selskaberne er nødt til at finde nye markeder med højere afkast," siger han til Finans.



