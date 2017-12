Relateret indhold Aktieordbog

Det amerikanske medicinalselskab Eli Lilly venter en vækst på op til 5 pct. i salget i 2018, hvilket særligt vil være trukket af en række relativt nye produkter - herunder diabetesmidlerne Trulicity, Basaglar og Jardiance.



Novo-konkurrenten sigter efter en omsætning på 23-23,5 mia. dollar i 2018, mens forventningerne til i år er 22,4-22,7 mia. dollar. Det indikerer en vækst på 1,3-4,9 pct.



Analytikernes forventninger lød ifølge Bloomberg News på 23 mia. dollar før meddelelsen fra det amerikanske selskab.



Samtidig venter selskabet et justeret overskud per aktie på 4,60-4,70 dollar næste år mod 4,15-4,25 dollar i år. Analytikernes prognose ligger lige midt i spektret på 4,65 dollar.



Eli Lilly gentager samtidig sit langsigtede mål om minimum en gennemsnitlig årlig vækst på 5 pct. om året i perioden 2015 til 2020. Selskabet venter en EBIT-margin på mindst 30 pct. i slutningen af den periode.



Det amerikanske selskab har ved siden af sin diabetesforretning blandt andet midler inden for behandling af kræft og psykiske sygdomme.



/ritzau/FINANS