Mærsk trækker sig fra store rederisamarbejder

Containerrederiet Maersk Line vil ikke længere deltage i de rederisamarbejder, der går under det engelske navn "voluntary discussion agreements" (VDA) - eller på dansk: frivillige diskussionsaftaler.



Således forlader Maersk Line denne måned det store TSA-samarbejde (Transpacific Stabilization Agreement) for rederier, der sejler mellem Asien og USA. Mærsk har ellers været medlem siden starten i 1989 - dog med en pause fra 2004 til 2009.



I TSA-samarbejdet har rederierne - med myndighedernes billigelse og deltagelse - kunnet diskutere markedets tilstand, aftale lobbyindsatser over for diverse regeringer samt, inden for visse grænser, fastsætte anbefalede rateniveauer over for kunderne.



65 pct. af fragten



I sin storhedstid deltog næsten alle større rederier i TSA, men efter at Maersk Line og de tre store japanske rederier har forladt alliancen, dækker den nu kun omkring 65 pct. af fragten på ruterne over Stillehavet.



Maersk Line forklarer sin opsigelse med, at rederiet slet ikke vil deltage i de uformelle samarbejder længere, efter at det har været inaktiv i dem siden marts 2016. Rederiet siger også farvel til fire andre VDA'er med rod i Asien, oplyser Maersk Line til Ritzau Finans, uden at ville gå i detaljer med beslutningen.



"I lyset af Maersk Lines forpligtelser, i kontekst af købet af Hamburg Süd (netop indlemmet i Mærsk, red.) og nylige ændringer i det lovgivningsmæssige landskab i Hongkong og New Zealand, har Mærsk besluttet sig for at trække sig fra sit nuværende medlemskab af VDA'er," skriver rederiet i en udtalelse.



Rater under pres



Fragtraterne i containerbranchen har været under pres på alle større ruter i løbet af 2017 efter at have startet året i god stand, men især på ruterne fra Asien til Nordamerika er det gået stærkt ned ad bakke, viser tal fra SCFI-indekset. Ifølge analysehuset Alphaliner risikerer Maersk Lines enegang at forværre det billede.



Maersk Lines store rederialliance med MSC og Hyundai Merchant Marine, der går under navnet 2M, og andre specifikke rutesamarbejder påvirkes ikke af beslutningen.



/ritzau/FINANS