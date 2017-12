Elgigantens britiske ejer, Dixons Carphone, stiger på børsen i London onsdag 4,6 pct., efter at selskabet er kommet med resultater for første halvår af 2017/18, hvilket dækker de 26 uger frem til 28. oktober.



I den forbindelse oplyser selskabet, at det vil repositionere sin mobiltelefonforretning og gøre den mindre kapitalintensiv.



Selskabet havde samlet set en vækst i det sammenlignelige salg på 4 pct. i første halvår, hvilket dækker over en vækst i den nordiske forretning på 8 pct., mens fremgangen i Storbritannien og Irland var mere begrænset på 2 pct.



Dixons melder om en stærk udvikling inden for elektronik, hvor det sammenlignelige salg er dobbelt så højt for gruppen samlet set - altså på 8 pct.



For hele regnskabsåret 2017/18 venter Dixons Carphone et resultat før skat i størrelsesordenen 360-400 mio. pund. I første halvår har selskabet nået et resultat på 61 mio. pund mod 154 mio. pund i samme periode sidste år.



Trods onsdagens kursstigning er aktien i år faldet med 50 pct.



/ritzau/FINANS