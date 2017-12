Novo Nordisks store franske rival, Sanofi, vil ligesom Novo i de kommende år også fokusere på udviklingen af fedmemedicin og medicin til behandling af leversygdommen, NASH.



Det fremgår af en pressemeddelelse i forbindelse med et analytikerarrangement onsdag, hvor Sanofi vil præsentere sin forsknings- og udviklingsstrategi for de kommende år.



Sanofis udviklingsindsats inden for forretningsområdet, diabetes og hjerte-kar-sygdomme, omfatter en række lægemiddelkandidater, der potentielt skal konkurrere med nogle af Novos nuværende eller kommende produkter.



Det gælder den ugentlige GLP-1-analog, Efpeglinatid, der udvikles til behandling af type 2-diabetes i samarbejde med sydkoreanske Hanmi. Midlet vil potentielt skulle konkurrere med Novos GLP-1-analoger, Victoza og Ozempic.



Sanofi vil desuden arbejde med en ny platform for peptider - små proteindele - til udvikling af lægemidler til behandling af diabetes, fedme og ikke-alkoholisk fedtlever, NASH.



Den mest fremskredne lægemiddelkandidat, der er udviklet fra platformen, er et vægttabsmiddel, som Sanoifi venter at indlede fase 3-studier med i løbet af 2018. Et fase 2-studie i NASH ventes ligeledes at gå i gang næste år, oplyser Sanofi.



/ritzau/FINANS