Entreprenørkoncernen NCC falder tungt på børsen i Stockholm efter at have advaret om, at driftsindtjeningen i fjerde kvartal ventes tæt på nul.



Indtjeningen vil i kvartalet være påvirket med 315 mio. svenske kr. af øgede hensættelser i bygge- og anlægsprojekter.



Derudover vil der være 75 mio. svenske kr. i restruktureringsomkostninger til reduktion af omkostningsniveauet og fratrædelsesgodtgørelse til selskabets tidligere administrerende direktør, Peter Wågström, som blev fyret i slutningen af oktober.



NCC sigter efter at realisere årlige omkostningsbesparelser på 200 mio. svenske kr., fremgår det endvidere i en meddelelse.



På børsen i Stockholm falder aktien onsdag formiddag cirka 8 pct.



/ritzau/FINANS