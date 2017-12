Den britiske service- og sikkerhedskoncern Serco har onsdag skubbet forventningerne til 2017 i opadgående retning, men advarer samtidig om, at et svagt britisk hjemmemarked kan ramme væksten næste år, skriver Bloomberg News.



Serco, der på visse områder er konkurrent til G4S, har som langsigtet ambition at få en vækst på 5-7 pct. om året, men det mål kan blive svært at realisere i 2018.



- Nogle markeder - og især Storbritannien - vokser i øjeblikket langsommere end deres historiske vækstrate, siger topchef Rupert Soames i en kommentar.



Serco venter i år, at selskabets indtjening vil lande i toppen af intervallet 65-70 mio. pund.



Serco har desuden oplyst, at det køber en række kontrakter i sundhedssektoren fra selskabet Carillion til en værdi af 1 mia. pund på en løbetid over 14 år. Prisen lyder på små 50 mio. pund.



