Stenrige ejere kaster milliarder til kriseramt Falck

Krisen i redningskoncernen Falck er så stor, at ejerne endnu engang må træde til med en redningsplanke i milliardklassen. Det skriver Finans.



Anført af hovedaktionæren, Lundbeckfonden, får Falck nu et 2 mia. kr. stort lån til en skyhøj rente.



"Falck har en meget høj bankgæld, og det må vi gøre noget ved, så ledelsen kan få ro på bagsmækken," siger Lene Skole, administrerende direktør i Lundbeckfonden, der ejer 57 pct. af Falck, til Finans.



Så sent som i juni 2017 fik Falck forhøjet egenkapitalen ved at konvertere lån og indskyde kontanter for samlet 1 mia. kr. Det fjernede lidt af gældsbyrden, der dog stadig ved halvårsregnskabet var på mere end 5 mia. kr.



Uden det nye lån ville Falck ikke være i stand til at leve op til sine forpligtelser over for det banksyndikat, der har lånt selskabet penge.



"Det andet er, at vi som ledelse får et råderum, så vi hurtigst muligt kan få bragt Falck tilbage med en sund økonomi, struktur og en platform inden for Falck, så vi er forberedte på fremtiden," siger Jakob Riis til Finans.



Den svære situation understreges af de lånevilkår, som ejerne har givet Falck. Renten er på hele 10 pct.



"Når man har en virksomhed med en meget høj gæld, er det nu engang dyrt at låne penge. Vi anser det som fornuftige og rimelige markedsvilkår," siger Lene Skole til Finans.



