Luftfart: Irske Ryanair-piloter varsler julestrejke

Det irske lavprisflyselskab Ryanair kan blive ramt af julestrejke, efter at selskabets piloter organiseret i den irske fagforening Impact har besluttet at varsle en 24-timers strejke den 20. december.



Der har igennem flere uger været trusler om strejker blandt Ryanairs italienske og portugisiske piloter, og nu har de irske piloter besluttet at følge trop, skriver branchemediet Check-in.dk.



Impact sendte tirsdag et brev til Ryanairs koncernchef, Michael O´Leary, på vegne af Ryanair-piloterne, hvor strejketruslen blev luftet, hvis Ryanair fortsat nægter at anerkende den irske pilotforening (IALPA) - en underafdeling af Impact - og European Employeee Representative Council som repræsentanter for piloterne i Ryanair.



Endvidere anføres, at strejken også vil træde i kraft, hvis selskabet foretager individuelle sanktioner mod IALPA-medlemmer i forbindelse med de igangværende stridigheder.



/ritzau/FINANS