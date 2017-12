Vestas ejer mere end 5 pct egne aktier efter opkøb

Relateret indhold Artikler

Vestas er ved at være ved vejs ende i et aktietilbagekøbsprogram på 4,46 mia. kr., og de mange aktiekøb har betydet, at vindmølleproducenten nu ejer en beholdning på 5,02 pct. egne aktier.



Det betyder samtidig, at Vestas rent teknisk er storaktionær i sig selv.



Vestas har købt 3,89 mia. kr. ud af programmet, hvilket svarer til 87 pct. af aktietilbagekøbsprogrammet.



/ritzau/FINANS