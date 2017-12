Peter Aalbæk taber millioner på økosats - underskud fortsætter næste år

Filmmanden Peter Aalbæk Jensen er hoppet i gummistøvlerne i Herfølge. Her har han travlt med at skabe en økologisk landsby og et landbrug, som skal forsyne den restaurant, han også vil stable på benene.



Men de mange projekter koster. Filmmanden har tabt knap 5,1 mio. kr. på projekterne det seneste år, afslører det netop offentliggjorte regnskab i hans selskab Fortuna, hvor han er eneejer.



Det er tredje år i træk, at hans selskab taber penge - og den udvikling ser ud til at fortsætte.



"Projekterne vil kræve en del investeringer i de kommende år, hvorfor der forventes et underskud indtil medio 2018," skriver 61-årige Peter Aalbæk Jensen i regnskabet.



Først i 2018/19 forventer han et positivt resultat. Egenkapitalen tæller dog 23,4 mio. kr. i Fortuna, så han har stadig en del penge, han kan kaste i projekterne.