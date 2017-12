Mio. kr. Q2 2017/18 Q2 2016/17 H1 2017/18 H1 2016/17 FY 2016/17 Omsætning 277,2 234,5 561,4 456,6 1016,1 EBIT 14,6 16,2 39,0 38,1 73,7 Resultat før skat 10,2 14,3 29,4 33,6 62,6 Nettoresultat 8,2 9,9 21,9 24,3 43,4 Pengestrømme fra driftsaktivitet 12,4 38,2 78,3

Mio. kr. ved Q2 2017/18 Før Q2 2017/18 Omsætning 1150-1225 1150-1225 Pengestrømme fra driftsaktivitet 65-75 90-100 EBIT-margin, % 7-8 7-8

Egetæpper havde vækst i andet kvartal af 2017/18, men organisk var der kun tale om begrænset fremgang, og ledelsen havde umiddelbart stilet lidt højere.- Aktivitetsniveauet i andet kvartal indfriede ikke fuldt ud vores forventninger. Omsætningen i andet kvartal blev på 277 mio. kr. mod 234 mio. kr. sidste år svarende til en stigning på 18 pct., skriver Egetæpper i regnskabet, der dækker perioden august-oktober.Korrigeres omsætningen for købet af den tyske tæppevirksomhed Carpet Concept, der blev overtaget i november 2016, er den organiske omsætningsvækst på 3 pct.Driftsresultatet EBIT landede på 14,6 mio. kr. - et fald på 1,6 mio. kr. Udviklingen i valutakurser belastede resultatet med 4 mio. kr.Resultatet efter skat faldt til 8,2 mio. kr. fra 9,9 mio. kr.For hele 2017/18 fastholder Egetæpper forventningerne om en omsætning på 1150-1225 mio. kr. og en driftsmargin på EBIT-niveau på 7-8 pct.Forventningen til pengestrømme fra driftsaktiviteten sænkes til 65-75 mio. kr. fra tidligere forudset 90-100 mio. kr. Årsagen er højere pengebinding i varelagre.Tabel for Egetæppers andet kvartal for 2017/18:Egetæppers forventninger til 2017/18:/ritzau/FINANS