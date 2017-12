SAS udskyder irske flyvninger igen: "Det er meget omfattende at starte et flyselskab fra bunden"

Det skandinaviske luftfartsselskab SAS udskyder endnu en gang den første flyvning i sit nye irske datterselskab SAS Ireland fra basen i London.Opstarten under irsk flag er historisk, fordi det er første gang nogensinde, at SAS opretter baser uden for Skandinavien.Oprindeligt meldte SAS ud, at man ville påbegynde flyvningerne i november. Det blev siden skudt til 3. december, fordi Airbus var forsinket med deres leverance af de nye A320neo-fly, som SAS har bestilt. Men da det første fly stadig ikke var kommet i begyndelsen af december, oplyste SAS, at den længe ventede debut nu ville blive 10. december.Men heller ikke her kom SAS' nye fly på vingerne. Og nu fortæller koncerndirektør Lars Sandahl Sørensen, at selskabet denne gang venter på myndighederne."Vi har modtaget det første fly, det andet kommer en af dagene, og personalet er klar, men vi afventer det sidste med myndighedernes formelle godkendelse," siger han.Da det er i hænderne på de irske myndigheder, tør han ikke sætte en dato på."Jeg håber, at det bliver her i midten eller slutningen af december, men da det er en myndighedsting kan jeg ikke udstede nogen garantier. De har fået alt det, de ville have, og har ikke bedt om mere," siger Lars Sandahl Sørensen.Han afviser, at der er opstået problemer i processen."Det er et meget omfattende materiale, de sidder og gennemgår. Det er meget omfattende at starte et flyselskab fra bunden. Det har jeg fuld respekt for, at de irske myndigheder sætter sig grundigt ind i."Har I været lidt for optimistiske?"Vi har været optimistiske. Det har vi. Men vi er afhængige af at få fly leveret til tiden og myndighedsgodkendelser."De nye baser i London og Malaga, hvor i alt ni fly i første omgang skal have hjemme, skal spare SAS for omkring 30 pct. i omkostninger på afgange til og fra de to baser i forhold til de skandinaviske baser. Det sker som et modtræk til lavprisselskaberne, der har presset prisen voldsomt ned de senere år.