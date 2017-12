Ekstrem kulde og snevejr har tvunget hundredvis af British Airways' fly til at blive på jorden.



Det skriver The Independent.



Op mod 100.000 passagerer i både Storbritannien og resten af Europa er lige nu ramt af aflysningerne. Også British Airways' langdistancefly fra Mellemøsten er ramt af det dårlige vejr, der har betydet op mod 40 timers forsinkelse for selskabets rejsende.



- Vi er meget kede af de gener, som det ekstreme vejr i Nordeuropa har påført vores kunder. Vi forstår, hvor frustrerende en oplevelse det må være, og tilbyder kompensation til alle, uanset om de ønsker at flyve videre med os eller ej, siger en talsmand for British Airways til The Independent.



Flyselskabet er blevet mødt med kritik fra rejsende, der anklager British Airways for at være for langsomme til at hjælpe strandede passagerer videre.



/ritzau/FINANS