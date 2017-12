Amerikansk milliardpartner støtter nu Bavarian

Det danske biotekselskab Bavarian Nordic er sendt i knæ, efter at ledelsen for tre måneder siden meddelte, at selskabets store kræfthåb, Prostvac, skuffede i det afgørende studie.



Det skriver Berlingske Business.



Siden Bavarians store flop tilbage i september har den amerikanske samarbejdspartner forholdt sig tavs, men nu kommer Bristol-Myers Squibb med opbakning og støtte til det pressede danske selskab.



- Vi har et rigtigt godt partnerskab med Bavarian, som er en virksomhed, der laver forskning af høj kvalitet. Jeg kan ikke kommentere på konkrete data eller blive mere detaljeret vedrørende vores samarbejde. Men Bavarian har et erfarent hold af forskere, som vi sætter pris på, da vi netop bestræber os på at få adgang til den type forskning, som selskabet bygger på, siger Mireia Gomez-Angelats, der er global chef for forretningsudvikling i Bristol-Myers Squibbs onkologiforretning, til Berlingske Business.



For Bristol-Myers Squibb det været i selskabets interesse at kombinere egne midler med Prostvac for derigennem at skabe en behandlingsmulighed mod cancer, skriver avisen.







/ritzau/FINANS