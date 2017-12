Novo-rival får godkendt kopiprodukt

Relateret indhold Artikler

Franske Sanofi har fået de amerikanske sundhedsmyndigheders godkendelse af et kopiprodukt, Admelog, til Eli Lillys hurtigtvirkende insulin, Humalog.



Det oplyser selskabet.



Det sker efter at de sidste betingelser for godkedelsen er opfyldt, da Eli Lilly i slutningen af oktober bekræftede, at det ikke kommer til at køre en patentsag mod den franske konkurrent Sanofi.



Dermed blev vejen til en lancering kortere for det franske selskab. Det kan give yderligere konkurrence til Eli Lilly samt Novo Nordisk, hvis produkt Novolog sammen med Humalog dominerer den del af markedet for diabetesmedicin.



Sanofi fik i september en markedsføringstilladelse til kopiproduktet fra de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, men den blev givet under betingelse af, at eventuelle patenttvister blev afklaret.



Den betingelse er nu opfyldt, og tilladelsen er derfor blevet givet.



/ritzau/FINANS