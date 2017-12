Boeing øger udbytte og tilbagekøb overraskende meget

Relateret indhold Artikler

Den amerikanske flyproducent Boeing meddelte efter børstid mandag, at kvartalsudbyttet hæves til 1,71 dollar per aktie. Det er en stigning på 20 pct. fra de hidtidige 1,42 dollar.



Samtidig lanceres et tilbagekøbsprogram på 18 mia. dollar.



Analytikerne havde ventet en udbyttestigning til 1,58 dollar, mens tilbagekøbet skal sammenlignes med det program på 14 mia. dollar, der blev lanceret for omkring et år siden.



Boeing-aktien steg 1,3 pct. i eftermarkedet.



/ritzau/FINANS