TK Development i gigantisk nedskrivning - direktør stopper

Børsnoterede TK Develpment med base i Aalborg nedskriver over hele linjen - i Danmark og i udlandet.



Samlet har koncernen, der udvikler fast ejendom, nedskrevet 405 mio. kr. i det netop offentliggjorte kvartalsregnskab.



Samtidig oplyses det, at den mangeårige topfigur, Frede Clausen, stopper som adm. direktør som led i et generationsskifte som det formuleres i kvartalsmeddelelsen.



Det betyder, at Clausen, der har været adm. direktør i TK Development siden 2002, skal medvirke til at lede koncernen indtil en ny adm. direktør er fundet.



TK Developments aktiekurs er siden offentliggørelsen kl. 13.00 styrtdykket med omkring 20 pct.



"På trods af en række positive tendenser er driften af de traditionelle centre endnu ikke tilfredsstillende for koncernen, og modningen og optimeringen af disse centre tager længere tid end forventet. De økonomiske konjunkturer er gode, men har ikke givet en tilsvarende god afsmitning på privatforbrugets andel af handel i de fysiske butikker. Dette har affødt en meget hård konkurrence med konkurrerende centre, og den stadigt stigende e-handel har skærpet det samlede konkurrencebillede yderligere," skriver TK Development.



Nedskrivningen er fordelt med 225 mio. kr. i Polen, mens TK Developments største aktiv, Sillebroen Shopping i Frederikssund, nedskrives med 120 mio. kr. Hertil kommer 60 mio. kr. fra andre dele af forretningen.



"Markedet har vist sig ikke at kunne absorbere et center (Sillebroen, red.) af denne størrelse, og den i sin tid udsatte anlæggelse af den planlagte nye by, Vinge, har været medvirkende til udviklingen," skriver TK i regnskabet.



Før den dramatiske udmelding ventede TK Development et samlet koncernresultat før skat på 50-60 mio. kr. Nu ligger estimaterne på et koncernresultat før skat på minus 355 mio. kr.



TK havde i det fulde regnskabsår 2016/2017 en nettoomætning på 401,5 mio. kr. og ved regnskabsårets udgang en egenkapital på 1,3 mia. kr. Egenkapitalen er efter ni måneder i indeværende regnskabsperiode nede på 902,5 mio. kr.