Teleselskabet 3 vil nappe erhvervskunder fra konkurrenter

Det danske teleselskab 3 er i gang med en massiv satsning for at tiltrække flere danske virksomheder som kunder.



Det skriver Berlingske Business.



Teleselskabet, der lige nu er Danmarks fjerdestørste, vil vise de danske firmaer, at 3 er "mere end bare abonnementer".



"Vi skal sælge løsninger frem for kundeabonnementer og hjælpe med at implementere nye tjenester – måske fra it-markedet, måske fra andre områder – så vi bliver relevante, og virksomhederne ikke selv behøver en stor it-afdeling. Vi skal hjælpe dem med at effektivisere hverdagen og styrke sikkerheden. Jeg kan ikke forestille mig, at der ikke er noget at komme efter," siger Sigurd Leth, erhvervskundedirektør i 3, til Berlingske Business.



Erhvervsmarkedet har i den seneste stykke tid været hårdt presset, og store spillere som TDC og Telenor har beskyldt hinanden for prisdumping i forsøget på at tiltrække flere kunder. Den bane har 3 dog ikke tænkt sig at gå ned af.



"Jeg tror faktisk ikke, at vi er de billigste, og min model er ikke at gå ud og dumpe priserne. Vores produkt er godt, og vi er rigtigt gode til at implementere og eksekvere," siger Sigurd Leth.



