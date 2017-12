Maersk Line afhænder endeligt brasiliansk rederi

Relateret indhold Artikler

Som led i overtagelsen af Hamburg Süd har A.P. Møller-Mærsks containerrederi, Maersk Line, solgt sit brasilianske cabotage- og feederrederi Mercosul til den franske konkurrent CMA CGM.



Den handel faldt på plads fredag, godt en uge efter, at Hamburg Süd-købet på 27,5 mia. kr. kom endelig i hus for Mærsk.



Det oplyser rederigruppen i en pressemeddelelse.



Mercosul Line ejer fire skibe, der fragter containere primært langs den brasilianske kyst og beskæftiger omkring 290 mennesker.



Det lille rederi skulle sælges for at tilfredsstille de brasilianske konkurrencemyndigheder, da Hamburg Süd i forvejen ejer det konkurrerende rederi Alianca. De to sidder samlet på omkring 80 pct. af lokalmarkedet, så en kombination ville blive for meget for myndighedernes smag.



"Vi har i processen måttet sælge Mercosul. Det var også forventet, at vi skulle det. Men vi er glade for at have overtaget Alianca, som er markedslederen," sagde Søren Toft, driftsdirektør i Mærsk, forrige uge til Ritzau Finans.



Parterne er blevet enige om ikke at oplyse salgsprisen på Mercosul, der i 2016 omsatte for 128 mio. dollar.



