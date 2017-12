Brøndby forlænger aftale med Alexander Zorniger

Relateret indhold Artikler

Brøndby IF meddeler i en pressemeddelelse, at klubben har forlænget kontrakten med cheftræner Alexander Zorniger, så aftalen løber til og med 30. juni 2020.



Cheftræneren fortæller til klubbens hjemmeside, at han ser frem til at arbejde videre med Brøndby-truppen.



"Vi har rykket os en del i de sidste 18 måneder, men vi kigger stadigvæk fremad, og vi har stadig mange områder, hvor vi stadig skal udvikle os som hold og som klub, da vi ønsker at spille med i toppen af Alka Superligaen hvert år."



"Den store opbakning og begejstring holdet, trænerstaben og jeg har oplevet i det sidste halvandet år har været afgørende for, at vi er lykkedes med den nye spillestil."



"Der er derfor masser af arbejde foran os, og det glæder jeg mig til at arbejde videre med," siger Zorniger.



Han fortæller desuden, at han nyder tilværelsen i Danmark, og det samme gør familien.



"Min familie og jeg føler os meget hjemme i klubben og i Danmark, så vi er glade for, at samarbejdet fortsætter."



"Vi har et godt team, hvor samarbejdet er tæt og fællesskabet stort, og derfor er jeg glad for, at klubben og jeg er blevet enige om en ny aftale."



Zorniger kom i juni 2016 til Brøndby fra den tyske klub VFB Stuttgart, hvor han kun var i et halvt års tid. Inden da stod han i spidsen for RB Leipzig.



Jobbet i Brøndby er Zornigers første trænerjob i et andet land end Tyskland.



Brøndby fører Alka Superligaen efter 18 spillerunder med et enkelt point ned til FC Midtjylland. I tyskerens første sæson i Brøndby førte han klubben til en andenplads.



Af meddelelsen fremgår det yderligere, at den nye aftale ikke vil påvirke årets økonomiske resultat før skat i klubben. Der forventes stadig et underskud mellem 22 og 26 mio. kr.



Brøndby møder i den sene kamp AGF søndag.



/ritzau/