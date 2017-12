Kontor-flaskehalse sætter husleje på rekordkurs

En bomstrærk dansk økonomi, der har det som en fisk i havet i et synkront, globalt opsving, har for alvor fået bugt med tomgangen i det danske kontorejendomsmarked.



Tomgangen, der afspejler omfanget af ledige kvadratmeter målt på lejeindtægter, er dykket meget kraftigt på det seneste. Det er ikke længe siden, at ejendomsbranchen anså det for en kamp fra hus til hus for at få de ledige arealer udlejet. Sådan er det langt fra mere.



Efter finanskrisen har tomgangsprocenten i flere år ligget på 8-10 pct. Men i løbet af 2017 er tomgangen faldet til under 6 pct., og hidtil usete niveauer i husleje vil inden længe se dagens lys.



Det fremgår af nye tal fra Ejendomstorvet og udviklingen har fået en kommentar med på vejen fra erhvervsmægler Sadolin & Albæks Peter Wither, der er adm. direktør og partner i virksomheden:



"Sadolin & Albæk oplever i dag, at mange virksomheder ikke kan finde de moderne og effektive kontorlokaler i det centrale København, som de efterspørger," skriver han i en ny analyse.



Mange konverteringer



Samtidig er der i en periode konverteret en del specielt ældre kontorejendomme til boligformål – og i det seneste år er flere store og fleksible kontorejendomme konverteret til hotelformål, hvilket i sig selv har fjernet 30.000-40.000 kvm af kontorudbuddet.



Nye kontorbyggerier er undervejs - men kommer først på markedet om flere år, og det kan være med til at forstærke billedet af et kontorejendomsmarked med betydelige flaskehalse.



Der er nye projekter i pipelinen – specielt det store kontorbyggeri, som planlægges udviklet af Danica og ATP på postterminalarealet på Bernstorffsgade, Kalvebod Brygge 32, RED-molen og Cph Highline. Hertil kommer, at der tillige forventes at ske større udflytninger fra Københavns indre by i løbet af nogle år, specielt fra den finansielle sektor.



"Men på den korte bane – i 2018 og 2019 – vil udbuddet af moderne kontorer i City være meget begrænset. Og der er god grund til at antage, at vi i løbet af et års tid vil kunne registrere, at toplejen passerer 2000 kr. pr. kvm med tillæg af skatter og drift," skriver Peter Winther.



Mangel på fleksibilitet



Der er fortsat mange steder i København, hvor tomgangen er høj, og det kan indikere, at det ikke er svært at udleje, men problemet er, at mange af arealerne er funktionelt uegende til det der efterspørges. Der er gammeldags, ikke funktionelle og savner den fleksibilitet, der er nødvendig for moderne virksomheder.



"Derfor er Sadolin & Albæks forventning, at vi i 2018 og 2019 vil se en pæn vækst i kontorbyggeriet - også uden for de helt centrale bydele. Sådanne projekter vil langt overvejende være forhåndsudlejede, men et vist spekulativt nybyggeri kan bestemt ikke udelukkes i de mest attraktive decentrale kontorområder," skriver Peter Winther, der sasmtdig forudser, at tomgangsprocenten ikke vil falde til niveauer under 8 pct. på grund af øget nybyggeri.