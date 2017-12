Dansk arkitekt skal designe ny plads i Bruxelles

De danske arkitekter fra Cobe, med arkitekt Dan Stubbergaard i spidsen, har sammen med belgiske Brut, vundet den internationale konkurrence om Place Schuman i Bruxelles,



Place Schuman ligger helt centralt i Bruxelles omgivet af en lang række af de vigtigste bygninger i EU.



Konkurrencen blev lanceret i december 2015 af den Belgiske regering. i sidste uge bekræftede ministerpræsident Rudi Vervoort og Transportminister Pascal Smet, at en uafhængig ekspertjury med stadsarkitekt Kristiaan Borret i spidsen har udvalgt de danske arkitekter som vindere.



Der er bl.a. lagt vægt på, at det nye nye område skal signalere demokrati og åbenhed.



"Området bliver et mødested for EU's borgere, hvor EU viser sit åbne, transparente og tilgængelige ansigt. Det bliver et folkets EU-parlament, hvor en tagflade omfavner et amfirum, hvor der kommer fritstående stole, hvor man kan side under taget, og hvor taget spejler de mennesker der er i rummet. Det skal vise, at EU er meget andet end direktiver og politikere, men handler om de mennesker, der er i EU. Det er den symbolværdi, vi har forsøgt at skabe," siger Cobes indehaver Dan Stubbergaard.



Er det jer selv, der har valgt at signalere denne åbenhed?

"Det lå ikke i konkurrenceprogrammet, at vi skulle svare på det, men det var vores tilgang, at vi ikke bare ville lave en ny plads, men mere skabe et moderne og nyt billede på, hvad EU er."



Han er klar over, at EU kalder på stærke følelser, men er ikke bange for at bekende kulør:



"Jeg er stor tilhænger af mulighederne i det europæiske samarbejde. Det handler bl.a. om i fællesskab at finde løsninger på nogle af de store problemer som vi står over for: Klimaforandringer, integration af flygtninge og økonomi, men det er klart, at EU kan opleves som svært tilgængelig og bureaukratisk. Her havde vi som arkitekter muligheden for at designe et rum, der er åbent og demokratisk – ikke en formel plads men et mødested for alle borgere i hjertet af EU."



Pascal Smet, Transportminister i Belgien, siger i en pressemeddelelse: "Place Schuman er en vigtig del af byens forandring. Vi går fra at være en by for biler til en by for mennesker! Place Schuman bliver en plads, hvor beboere og besøgende kan mødes, og endelig bliver dette symbolske sted i byen givet det fokus, det fortjener."



Cobe går nu i gang med detaljeringen af projektet sammen med de lokale arkitekter BRUT. Projektet forventes at gå i jorden i starten af 2019.