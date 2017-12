Danske virksomheder tjener milliarder på rumfart

Astronaut Andreas Mogensen er ikke ene om at kippe med Dannebrog i det ydre rum.



En række danske virksomheder har i årenes løb gjort ham kunsten efter, når små satellitter og andet danskudviklet isenkram er blevet sendt afsted på rummissioner.



Og for de danske virksomheder er der en god portion penge at tjene, viser den første kortlægning af rumfartsindustrien.



I 2016 omsatte den danske rumfartsindustri for knap 5,3 mia. kr., og fortsætter væksten i samme tempo, vil tallet stige til over syv milliarder kroner i 2022.



Det er derfor vigtigt, at Danmark omfavner de muligheder, der er inden for rumområdet, siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V).



"Vi står midt i en teknologisk revolution på rumområdet, hvor omkostningerne til både satellitter og opsendelse drives ned. Det skaber vækst og danske arbejdspladser, og det gør vores liv bedre."



"For eksempel når der bliver udviklet ny kræftmedicin ved hjælp af rummissioner, eller når forurening bliver begrænset ved hjælp af satellitdata. Derfor skal vi omfavne de store fremtidsmuligheder, der er inden for rumområdet" siger han.



Østjyske Terma er blandt de helt store leverandører af udstyr til rummissioner.



Knap 200 ansatte i virksomheden arbejder dedikeret på at udvikle dele til satellitter og andet rumudstyr, siger Carsten Jørgensen, som er Senior Vice President i Terma Space.



"Vi sælger teknologi, der i første omgang er udviklet til Den Europæiske Rumfartsorganisation, ESA, men som vi efterfølgende har mulighed for at sælge på andre markeder" siger han.



Og det er den strategi, der for alvor kan sætte gang i vækstmotoren i rumfartsindustrien, vurderer chefkonsulent i Dansk Industri Richard Larsen.



For hver gang firmaer som Terma vinder en ESA-kontrakt på 1 million kroner, anslår Dansk industri, at de kan se frem til også at tjene 4-5 millioner kroner, når teknologien sælges videre.



"Derfor er der god økonomisk ræson i at øge det danske engagement i ESA. I dag bruger vi blot halvdelen af, hvad vores nabolande bruger på at være med."



De enkelte landes muligheder for at blive en del af de lukrative rumprojekter afhænger af, hvor meget landene selv bidrager med til det samlede budget.



Dansk Industri har derfor ved flere lejligheder opfordret Danmark til at fordoble sit bidrag til europæisk rumforskning, så man kommer på niveau med Sverige og Norge.



