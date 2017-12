Kåre Schultz' Teva overvejer at skære op til 10.000 job - vil spare 2 mia. dollar

Den israelske medicinalkoncern Teva, der har danske Kåre Schultz som administrerende direktør, overvejer at skære op til 15 pct. af den globale medarbejderstab væk.



Det skiver Bloomberg News og refererer til kilder med kendskab til sagen.



Samlet vil det betyde, at op mod 10.000 stillinger kan forsvinde, da koncernen skal spare 1,5-2 mia. dollar.



Teva har ifølge sin hjemmeside samlet 57.000 ansatte på verdensplan, hvoraf de 7000 arbejder i Israel.



Teva, der er verdens største producent af kopimedicin, kæmper med svage resultater og en gæld på tre gange markedsværdien. Og det var blandt andet årsagen til, at Kåre Schultz, der tidligere var direktør hos Lundbeck, sagde ja til jobbet, hvor han samtidig fik en anselig lønforhøjelse.



"Det er verdens største producent af generiske produkter, og det laver medicin til flere mennesker hver dag end nogen andre. Desuden er det et selskab med store strategiske udfordringer, og det, synes jeg, er super spændende," sagde Kåre Schultz i september, hvor skiftet blev annonceret.



Teva ønsker ikke at kommentere historien over for Bloomberg.



/ritzau/FINANS