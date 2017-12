Danske Bank integrerer forretningsområder og siger farvel til direktør

Danske Bank har besluttet at integrere forretningen for bankens internationale aktiviteter med andre divisioner i selskabet, og derfor er der ikke længere brug for en chef for International Banking.



Det oplyser Danske Bank i en e-mail til Ritzau Finans.



Det er også årsagen til, at Jens Peter Leschly-Neergaard har besluttet sig for at stoppe i Danske Bank ved årsskiftet, hvor han siden 2015 har været chef for bankens internationale aktiviteter og for bankens kontor i London. Han har ligeledes i en årrække været chef for Danske Markets.



"Jeg vil gerne takke Jens Peter for en stor indsats gennem de mange år, han har været i Danske Bank. Jens Peter har med sine faglige kompetencer og internationale mind-set været med til at sikre høj kundeservice og gode resultater – både i Danske Markets og i International Banking," udtaler Lars Mørch, der er chef for Business Banking.



"Jens Peter efterlader en virksomhed, der klart har styrket formen, og med en struktur der gør det muligt for os at skabe endnu bedre kundeservice for vores kunder på tværs af Norden og for vores internationale enheder. Jeg ønsker Jens Peter al mulig held og lykke fremover," fortsætter han.



Datterselskaber af nordiske virksomheder bliver integreret i Danske Banks Business Banking-forretning, mens globale virksomheder og institutionelle kunder vil blive integreret i Corporate & Institutions-divisionen.



Ændringerne i organisationen træder i kraft fra den 1. januar næste år.



/ritzau/FINANS