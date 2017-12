Den mangeårige Danske Bank-chef Jens Peter Neergaard, som er chef for bankens internationale aktiviteter og for bankens kontor i London, stopper i banken ved årsskiftet.



Det skriver han på det sociale medie LinkedIn, skriver Finanswatch.



I øjeblikket har 53-årige Jens Peter Neergaard ansvar for omkring 750 medarbejdere, og før han rejste til London i 2015 har han i en årrække ligeledes været chef for Danske Markets.



"Jeg har været heldig at have stillinger i Singapore, New York, London og København, og jeg er privilegeret over at have arbejdet sammen med mange fantastiske mennesker i Danske Markets og i International Banking," skriver han ifølge Finanswatch.



Af opslaget fremgår ikke, hvad han skal bruge sit fremtidige arbejdsliv på.



/ritzau/FINANS