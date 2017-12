Dansk vindchef forlader Siemens Gamesa

Vindmølleproducenten Siemens Gamesa har som led i en større restrukturering af selskabet besluttet at kombinere sine aktiviteter i Nord- og Latinamerika.



I den forbindelse har danske Jacob Nørgaard Andersen, som har en langvarig karriere hos Siemens bag sig, besluttet af "forfølge andre muligheder uden for selskabet".



Det oplyser selskabet ifølge flere branchemedier, herunder North American Windpower.



Jacob Andersens karriere hos Siemens startede i 2003, hvor han arbejdede med installationen af Nysted havmøllepark, som dengang var verdens største af sin slags.



I 2004 blev han flyttet over til Siemens' globale hovedkvarter for vindmøller i Danmark, hvor han frem til 2010 bestred forskellige ledende positioner, hvorefter han frem til 2012 var chef for service i Amerika med base i Houston, Texas.



Fra 2012-2014 blev Jacob Andersen chef for Siemens Wind Powers aktiviteter i Canada, inden han i 2014 blev forfremmet til administrerende direktør for hele Siemens' onshore-forretning i "Americas".



Som chef for den nyformerede "Americas"-region i det kombinerede selskab har Siemens Gamesa nu udpeget José Antonio Miranda som administrerende direktør for onshore, mens Darnell Walker er blevet direktør for serviceforretningen.



Miranda havde tidligere kun ansvaret for Gamesas forretning i Latinamerika, mens Darnell Walker var servicechef for aktiviteterne i Nordamerika.



/ritzau/FINANS