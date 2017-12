Anheuser-Busch køber lastbiler hos Tesla

Bryggeriet Anheuser-Busch, en del af AB Inbev, investerer massivt i Teslas nye elektriske lastbiler. Fra 2019 skal 40 af Teslas lastbiler blandt andet fragte Budweiser rundt i USA. Det er angiveligt det miljøvenlige aspekt, der tiltrak Anheuser-Busch.



Det skriver Dagens Næringsliv.



"Vi leder stadig efter måder at gøre vores værdikæde mere bæredygtig, effektiv og innovativ. Investeringen i lastvogne fra Tesla hjælper os med at nå dette mål samtidig med at vi bidrager til sikkerhed på vejene og reducerer vores miljøaftryk," siger James Sebrot, som står bag Anheuser-Buschs logistikstrategi, til Reuters ifølge Dagens Næringsliv.



De elektriske lastvogne skal transportere øl inden for en radius på 800 kilometer fra bryggeriet, hvilket svarer til den rækkevidde, som lastbilerne kan køre på el.



Det vides ikke, hvor mange af Teslas lastbiler, der er bestilt i alt, men ifølge avisen har speditører sendt ordrer til Tesla på mindst 117 lastbiler.



/ritzau/FINANS