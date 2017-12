Zealand Pharma indleder endnu et fase 3-forsøg af stoffet Dasiglucagon for at vise stoffets effekt på for lavt blodsukker - kaldet hypoglykæmi - hos patienter med type 1-diabetes.



Det oplyser selskabet torsdag eftermiddag.



De første fase 3-forsøg begyndte i juli i år, og rekrutteringen af patienter sluttede i oktober. Zealand Pharma venter resultater fra det forsøg i andet kvartal næste år.



Det primære mål med det nu igangsatte forsøg, der skal omfatte 156 patienter, er at vise, at Dasiglucagon har en hurtig effekt på patienter med type 1 diabetes, der har fået lavt blodsukker af insulin. Sekundært skal forsøget sammenligne Dasiglucagon med et eksisterende stof, der gives i pulverform.



Der ventes resultater fra forsøget i andet halvår næste år.



Hos raske mennesker producerer bugspytkirtlen hormonerne insulin og glukagon. Insulinet frigives for at sænke blodsukkeret, mens glukagon modsat kan hæve blodsukkeret, hvis det bliver for lavt.



De to hormoner er derfor essentielle i reguleringen af blodsukkeret.



/ritzau/FINANS