Analytiker: Fase 3-data fra Genmab vil blive kigget efter i sømmene i næste uge

Der vil blive lyttet godt efter tirsdag eftermiddag 12. december, når lægerne bag fase 3-studiet Alcyone med Genmabs kræftmiddel Darzalex går yderligere i detaljer med deres fund på kræftkonferencen ASH i USA.Data kan nemlig gøre analytikere klogere på, om de skal skrue på deres salgsestimater for Darzalex.Om begivenheden så også går hen og bliver en såkaldt kurstrigger og udløser kursbevægelser i Genmab-aktien er mere usikkert, mener analytiker i ABG Sundal Collier, Andrew Carlsen."Både ja og nej.""Ja, i den forstand, at der er tale om interessante data om Darzalex som førstelinjebehandling. Men nej i den forstand, at selv om vi glæder os til at se de underliggende responsrater for de forskellige patientprofiler, så tror jeg, at det rent værdiansættelsesmæssigt allerede er indregnet i aktiekursen i forbindelse med, at de overordnede data blev annonceret i august," siger ABG-analytikeren til Ritzau Finans.Genmab-aktien steg da også 11 pct. 24. august i forbindelse med offentliggørelsen af de overordnede data fra studiet, hvor Darzalex kombineres med kræftmidlet Velcade, kemoterapiformen Melphalan og binyrebarkhormonet Prednisolon.Studiet viste, at Darzalex som førstebehandling i kombination med de øvrige midler reducerede risikoen for fremskreden sygdom eller død med 50 pct. sammenlignet med de patienter, der ikke fik Darzalex tilføjet behandlingen.Når de detaljerede data lægges frem på tirsdag, vil Andrew Carlsen især spejde efter oplysninger om effekten i de enkelte patientpopulationer og hvor mange patienter, der er MRD-negative (minumum residual disease, red.), det vil sige ikke har kræftceller tilbage."Vi har fået de overordnede data, og det bliver nu interessant at se tal for delpopulationerne. Spørgsmålet er hvordan patienter, der er relativt raske, responderer sammenlignet med patienter, der er mere syge. Det skal blive interessant at se, om man kan fjerne forekomsten af knoglemarvskræft i de patienter, der er mindst syge.""Hvis man kan vise en meget høj grad af MRD-negativitet, vil det reelt set betyde, at man skal bruge Darzalex i kombination med Velcade meget tidligt i patienter, fordi flere vil kunne holdes sygdomsfri."Referatet af Alcyone-studiet, som er lagt ud på ASH's hjemmeside, viser en MRD-negativitet på 22,3 pct. mod 6,2 pct. i gruppen, der ikke fik Darzalex, men alene de tre øvrige lægemidler.Analytikere sigter efter, at Darzalex på sigt når et samlet topsalg på op mod 10 mia. dollar i knoglemarvskræft, og data fra studiet, kan ifølge Andrew Carlsen underbygge forventningerne om, at salget vil nyde godt af, patienterne både vil blive behandlet tidligere for deres sygdom og også over længere tid, fordi de lever længere.Førstebehandling udgør mere end halvdelen af markedet, så hidtil har salget af Darzalex, der ventes at løbe op op mod 1,3 mia. dollar i år, været drevet af mindre end halvdelen af markedet.Tidligere har Genmabs topchef Jan van de Winkel vurderet, at Darzalex på baggrund af Alcyone-studiet kan blive godkendt som førstebehandling i midten af næste år.Kombinationen med Velcade bruges især i Europa som førstebehandling, mens kræftmidlet Revlimid foretrækkes som førstebehandling i USA, hvor Velcade spiller en mere sekundær rolle.Genmabs partner Janssen prøver derfor også Darzalex som førstebehandling i kombination med Revlimid og hormonpræparatet Dexamethason, og foreløbige data fra studiet ved navn Maia kommer ifølge Jan van de Winkel formentlig omkring midten af 2018./ritzau/FINANS