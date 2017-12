Medie: Hollandsk telegigant overvejer at købe TDC

Det hollandske teleselskab KPN overvejer flere opkøb i Europa og har kikkerten rettet mod blandt andet TDC, belgiske Proximus og finske Elisa.



Det skriver Bloomberg News, der har sin viden fra anonyme kilder tæt på selskabet.



KPN får i april ny topchef i form af Maximo Ibarra, og han overvejer et strategiskift, der går på at købe op i udlandet.



Ifølge Bloomberg er den kommende topchef allerede gået i gang med at rådgive den nuværende direktion, siger kilder, der skulle være bekendte med planerne.





TDC's aktie stiger 2,7 pct. på nyheden.







Opdateres