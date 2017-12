Medie: Hollandsk telegigant lun på at købe TDC

Opdateret 12.09 Det hollandske teleselskab KPN overvejer flere opkøb i Europa og har kikkerten rettet mod blandt andet TDC, belgiske Proximus og finske Elisa.



Det skriver Bloomberg News, der har sin viden fra anonyme kilder tæt på selskabet.



KPN får i april ny topchef i form af Maximo Ibarra, og han overvejer et strategiskift, der går på at købe op i udlandet.



Ifølge Bloomberg er den kommende topchef allerede gået i gang med at rådgive den nuværende direktion, siger kilder, der skulle være bekendte med planerne.



Under KPN's nuværende direktør, Eelco Blok, har det hollandske selskab solgt fra i Tyskland og Belgien og fokuseret på hjemmemarkedet, hvor man er markedsleder.



Den nye direktør ønsker ifølge Bloomberg News at købe op for at stå stærkere på det europæiske marked for at dæmme op for tiltagende konkurrence.



KPN har en markedsværdi på små 100 mia. kr., hvilket er cirka tre gange så høj som TDC's på 31,5 mia. kr.



Analytiker vurderer KPN for lille til opkøb



Analytiker Jos Versteeg fra banken Insingergilissen vurderer, at KPN måske vil være for lille til store opkøb. Belgiske Proximus har en markedsværdi på 72 mia. kr., mens finske Elisas lyder på 42,8 mia. kr.



Bloomberg News' kilder understreger, at topchef Maximo Ibarras overvejelser om opkøb er foreløbige og kan ændre sig, når han officielt tiltræder hos selskabet.



KNP's talsmand, Stefan Simons, understreger over for Bloomberg News, at selskabets strategi er 100 pct. fokuseret på det hollandske marked, og at selskabet ikke planlægger at købe op i udlandet.



TDC har ved flere lejligheder været rygtet på vej mod et frasalg. Konkurrenten Telia og den amerikanske kapitalfond Apollo har været nævnt i løbet af de seneste to år.



TDC's aktie stiger 2,4 pct. onsdag til kurs 38,74. KPN's aktie falder 3 pct.



TDC oplyser til Børsen, at koncernen generelt ikke kommenterer på rygter og spekulationer.



Børsen arbejder på en kommentar fra KPN.



Opdateres