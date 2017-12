Pandora henter ny kommunikationsdirektør i Novozymes

Opdateret 11.38 med kommentarer fra Mads Twomey-Madsen Pandora har nu fundet afløseren for kommunikationsdirektør Kristian Lysgaard, som forlod smykkekoncernen ved udgangen af august.Det bliver 49-årige Mads Twomey-Madsen fra Novozymes, som bliver Pandoras nye kommunikationsdirektør.Han starter 1. februar og skal stå i spidsen for Pandoras koncernkommunikation og CSR-indsats. En stilling, der ser lidt anderledes ud, end den Kristian Lysgaard forlod, bl.a. fordi CSR vil spille en større rolle."Pandora er i dag verdens største smykkebrand, og det er naturligt, at den udvikling afspejles i en øget professionalisering af vores kommunikation. Med ansættelsen af Mads tilføjer vi kompetencer og værdifuld erfaring fra både ind- og udland, og han bliver en central figur for Pandoras kommunikation, både internt og med vores omverden," siger Pandoras finansdirektør Peter Vekslund i en kommentar.Pandoras nye kommunikationsdirektør har siden 2008 været kommunikationsdirektør i Novozymes med det samlede ansvar for bl.a. kommunikation, presse, public affairs og marketing.Han glæder sig til udfordringen med at "udbygge kendskabet og forståelsen" for Pandora."Alle virksomheder i dag er en del af en bredere erhvervs- eller samfundsdebat, som er vigtig at forholde sig til," slår han fast."Det har jeg arbejdet med i lang tid i Novozymes, og det skal jeg selvfølgelig arbejde med på en helt anden måde i Pandora," siger Mads Twomey-Madsen.Det, han især er faldet for ved Pandora, er, at smykkekoncernen har bygget et så stort internationalt varemærke på så kort tid. Og med Pandoras forholdsvis unge alder og den nye chef Peter Vekslunds fokus på at gøre kommunikation til en vigtig komponent i vækstplanerne, ser han det som en oplagt mulighed for at nå bredere ud med de csr-tiltag, Pandora har gang i."Pandora har på kort tid udviklet sig til at være et stærkt globalt brand med en fuldt integreret værdikæde fra smykkefremstilling til butik. Men der ligger et betydeligt potentiale i at udbygge kendskabet og forståelsen for virksomheden, både i Danmark og internationalt, og det er en udfordrende opgave, jeg er meget opsat på at bidrage til," siger Mads Twomey-Madsen.Han ønsker i dag ikke at udtale sig om den kritik, Pandora har været udsat for af investorer og analytikere for sin kommunikation. Han fortsætter sit arbejde i Novozymes de næste par måneder, så han får rundet mere end ni års ansættelse af på en god måde."Jeg har virkelig nydt at være i Novozymes, det var bare på tide at forny mig selv," siger han.Før Novozymes har Mads Twomey-Madsen arbejdet for konsulentvirksomheden JKL, televirksomheden Ericsson og BG Bank.