Antallet af passagerer hos Norwegian voksede med 11 pct i november

Det norske lavprisflyselskab Norwegian havde i alt 2.520.220 passagerer med om bord på flyene i november, og det er 11 pct. flere end i samme periode sidste år.



Fremgangen målt på antal fløjne passagerkilometer (RPK) var 28 pct. sammenlignet med i november 2016. Samtidig voksede luftfartsselskabets sædekapacitet med samme hastighed i november, og dermed endte belægningsgraden på 83,7 pct.



Der var særligt fremgang på langdistanceruterne i november, hvor passagervæksten steg 52 pct. i forhold til samme periode af 2016.



Yielden, der er et udtryk for omsætningen per passagerkilometer - og dermed giver en indikation af billetpriserne - var på 0,33 norske kr. mod 0,34 norske kr. i samme måned sidste år, mens RASK - der måler indtægterne i relation til den samlede kapacitet - var på 0,27 norske kr. mod 0,28 norske kr. i november sidste år.



Ser man på de seneste 12 måneder har selskabet haft en samlet passagervækst på 14 pct., mens antallet af fløjne passagerkilometer er steget med 24 pct.



Konkurrenten SAS fremlægger torsdag formiddag sine passagertal for november.



/ritzau/FINANS