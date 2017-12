Analytiker: Blåt stempel kan løfte Novo med 2-3 procent

Aktionærer i Novo Nordisk kan forvente, at deres aktier bliver en smule mere værd onsdag.



Det vurderer senioranalytiker Søren Løntoft Hansen fra Sydbank, efter at de amerikanske sundhedsmyndigheder tirsdag aften dansk tid har godkendt produktet Ozempic til behandling af diabetes.



"Det var i høj grad ventet, at det ville blive godkendt. Derfor beretter godkendelsen i sig selv ikke til en kursstigning. Men den er alligevel så god, at aktien kan stige med 2-3 procent," siger analytikeren.



Det er særligt en attraktiv indlægsseddel, der berettiger til en kursstigning, mener Søren Løntoft Hansen.



Han vurderer, at Ozempic på sigt kan opnå et årligt salg på hele 45 milliarder kroner.



"Det her er begyndelsen til en periode, hvor vi gradvis vil se Ozempic tage en større del af Novos indtjening. - Efter min vurdering vil dette middel inden for 5-10 år udgøre rygraden af omsætningen og indtjeningen i koncernen," siger han.



Dermed må den nuværende topsællert, Victoza, indstille sig på, at den på et tidspunkt bliver overhalet.



"Lige nu går det godt for Victoza, fordi markedet for diabetes udvider sig. Men Victoza har patentudløb i 2022, og på det tidspunkt vil Novo være meget interesseret i at have konverteret alle diabetikere over på Ozempic, siger analytikeren.



