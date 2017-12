Flügger-boss: Stigende råvarepriser presser indtjeningen

Relateret indhold Tilføj søgeagent Flügger Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Flügger

Malevarekæden Flügger har løftet overskuddet i andet kvartal, men havde det ikke været for en kraftig stigning i råvarepriserne, ville overskuddet have været større.



Det fortælle administrerende direktør Jimmi Mortensen efter selskabets regnskab for andet kvartal, hvor driftsoverskuddet, EBIT, steg til 26 mio. kr. fra 15 mio. kr. i samme periode året før.



"Vi oplever, at vores indtjening isoleret i andet kvartal er en smule presset af, at der blandt andet har været markante stigninger i råvarepriser inden for det seneste år. Det er et specielt inden for titanhvidt (TiO2), der er en af de vigtigste råvarer til maling, hvor prisen er steget kraftigt," siger Jimmi Mortensen.



Regning videre til kunder



Han fortæller, at Flügger forsøger at sende regningen videre til kunderne, men det har ikke lukket hullet helt.



"Vi ser på, hvordan vi kan håndtere den prisstigning gennem optimering og udvikling af vores produkter, men en del sender vi videre til markedet," siger Jimmi Mortensen.



I andet kvartal faldt Flüggers omsætning med 5 mio. kr. til 482 mio. kr., og det dækker over tilbagegang i Danmark, Sverige og Norge, som er Flüggers tre største markeder, hvor primært dårligt vejr har ramt salget af udendørsprodukter som træbeskyttelse.



Lavere omkostninger til salg og distribution betød til gengæld, at driftsindtjeningen alligevel steg i kvartalet.



Det er en konsekvens af, at Flügger i øjeblikket er ved at konsolidere sit eget butiksnet, hvor det både har lagt butikker sammen og lukket butikker.



Kan lukke flere butikker



Der er samlet omkring 550 Flügger-butikker globalt, hvoraf malerkoncernen ejer cirka halvdelen, og her er cirka 5 pct. blevet lukket i løbet af seneste år, fortæller Jimmi Mortensen.



Flügger er i samme periode gået fra at være 1537 ansatte til nu at have 1482 på lønningslisten. Hvor mange butikker og ansatte Flügger skal ned på, har malerkæden ingen officiel plan for.



"Vi har ingen konkret målsætning, men vi kigger løbende på, hvor vi kan ligge vores butikker, så vi kan øge tilgængeligheden. Så vi kigger både på placering, åbningstid og bemanding," siger Jimmi Mortensen.



Flügger fastholder i forbindelse med regnskabet for andet kvartal forventningerne til hele regnskabsåret 2017/2018 om en omsætning på niveau med regnskabsåret 2016/17, hvor den blev 1849 mio. kr.



Derudover venter selskabet en driftsmargin (EBIT) på 2-3 pct.



Flügger-aktien stiger efter tirsdagens regnskab 3,4 pct. til 349 kr. I år har aktien givet et afkast på 6,6 pct.



/ritzau/FINANS