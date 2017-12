Dårlig sommer gør livet surt for Flügger

Malerkæden Flügger havde igen strid modvind i den første halvdel af sit regnskabsår, der løber frem til maj.



Omsætningen faldt til 1021 millioner kroner - et dyk på to procent. Specielt salget i Skandinavien var ramt. Salget i Danmark faldt med fem procent og salget i Sverige med seks procent.



- Vi opererer på et presset skandinavisk marked, og som andre inden for retail påvirkede det dårlige sommervejr vores salg negativt - i særdeleshed salg af udendørsprodukter såsom træbeskyttelse.



- Til gengæld ser vi fremgang i Polen samt inden for eksport til Frankrig og Rusland, hvor vi oplever et potentiale for yderligere vækst, skriver administrerende direktør Jimmi Mortensen i regnskabet.



Det gik da også frem i divisionen for "andre lande", der øgede omsætningen med 16 procent til 156 millioner kroner.



Mens salget er dykket, så er Flügger blevet bedre til at tjene penge. Resultatet for halvåret landede på 84 millioner kroner mod 71 millioner kroner i samme periode året før.



- Vi har i perioden fortsat konsolideringen af vores butiksnet og intensiverer vores indsats inden for strømlining af sortiment samt styrkelse af vores organisation. Disse tiltag afspejler sig positivt på vores bundlinje, skriver Jimmi Mortensen.



Flügger fastholder sine forventninger til hele året, der blandt andet lyder på, at omsætningen bliver den samme som året før. Her lød den på 1849 millioner kroner.



- Koncernen fortsætter oprydning og konsolidering af koncernens sortiment, butiksnet samt optimering af samhandelsbetingelser vedrørende såval indkøb som salg.



- Oprydningsfasen forventes at foranledige en styrket indtjening de kommende år, der i et vist omfang kan modsvare de markedsmæssige udfordringer, skriver Flügger om fremtiden.



Flügger har mere end 550 butikker fordelt på Danmark, Sverige, Sverige, Norge, Polen, Island og Kina.



