Lidelsen fortsætter for økobageren Emmerys

Bager- og cafékæden Emmerys gav et markant underskud i sit seneste regnskabsår, der dækker over sidste halvdel af 2016 og første halvdel af 2017. Samtidig faldt omsætningen.



Det viser det seneste regnskab for kæden, der netop er offentliggjort.



- EBITDA (driftsresultat red.) for regnskabsåret er negativ med 2 mio. kr. Dette er meget mindre end forventet og utilfredsstillende, skriver Emmerys i sit regnskab.



Det byder også på mere dystre tal. Emmerys fem butikker i Aarhus og 25 butikker i København tabte 10 mio. kr. i perioden, hvor bruttoresultatet - salget minus omkostninger fra råvarer - faldt til 60 mio. kr. fra 64 mio. kr.



Det dårlige resultat er påvirket af, at Emmerys forsøger at rette op på forretningen. Det er udgifter til "udskiftning af ledende medarbejdere", afskrivninger på nedlukkede butikker og penge til kampagner, der skal få flere kunder i butikken.



Sidste år, regnskabsåret 2015/2016, tabte Emmerys 2 mio. kr. og beskrev også regnskabet som "utilfredsstillende."



Butikken er holdt i live ved en kapitalforhøjelse, der har sendt 21 mio. kr. i kassen. Derfor er der også en positiv egenkapital og penge i kassen til at forsøge at vende resultaterne.



- I foråret 2017 tiltrådte en ny adm. direktør.



- Efterfølgende er der udarbejdet og besluttet en plan for Emmerys fremtidige fokus og aktiviteter, som selskabet hen mod slutningen af regnskabsåret er gået i gang med at implementere, skriver Emmerys i regnskab.



Emmerys gik i betalingsstandsning i 2011, men blev reddet af en ny ejer. Det var Hans Henrik Preisler, der har ejet kæden siden da.



I foråret kom milliardær og baron Johan Wedell-Wedellsborg ind i ejerkredsen, da han købte 20 procent af Emmerys. Han ejer shippingselskabet Weco og har en større luns af sandwich- og hipsterkæden Joe & the Juice.



Emmerys har sine rødder tilbage til 1897, men startede i sin nuværende form i 1996, da kokken Per Bruun overtog bageriet og gjorde det til en kæde.



/ritzau/