Et forslag om at revidere selskabers corporate governance-politik i Storbritannien kan betyde, at britiske børsnoterede selskaber ikke må udbetale bonusser i form af aktier i de næste fem år. Revideringen af politikken skal være med til at genetablere den offentlige tillid til de britiske selskaber.



Det skriver Financial Times.



Det er det britiske Financial Reporting Council (FRC), der er i gang med at revidere landets corporate governance-politik, som ikke er obligatorisk for de britiske selskaber, men som de fleste britiske børsnoterede selskaber alligevel følger.



Ud over en femårig periode uden udbetaling af aktiebonusser indeholder forslaget yderligere, at virksomheders bestyrelser skal tage etnicitet og social mangfoldighed med i overvejelserne, når de i fremtiden vælger bestyrelsesmedlemmer.



Paul George, der er administrerende direktør for corporate governance i FRC, har sagt til Financial Times, at den nye version vil give lønkomiteer muligheden for at afslå lønpakker, når et selskab leverer gode resultater på grund af andre faktorer end selskabets direktions indsats.



- Vi tror, at det vil være med til at genetablere noget af tilliden til forretningslivet, hvis virksomheder reagerer, som vi forventer, at de vil, siger Paul George til Financial Times.



Det forventes, at FRC vil lancere en endelig version af den reviderede corporate governance-politik i juni 2018.



/ritzau/FINANS